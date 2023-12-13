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Большие гиперскейлеры, такие как AWS, Azure и GCP, долгое время доминировали на рынке облачных решений в Европе. Однако растущие опасения по поводу соблюдения приватности данных и цифровой суверенности привели к появлению альтернативных вариантов.
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Главной заботой было то, что американские компании, управляющие этими платформами, подвергаются контролю американского правительства, что может привести к проблемам с соблюдением европейских законов о защите данных. Например, закон CLOUD Act предоставляет правительству США доступ к данным, хранящимся на серверах американских компаний, даже если эти сервера находятся в других странах.
Европейские органы власти начали инициировать проекты, такие как Gaia-X, чтобы уменьшить зависимость от американских гиперскейлеров и обеспечить цифровую суверенитет. Кроме того, на рынке появились разнообразные альтернативы, предоставляющие базовые облачные услуги и соответствующие требованиям европейских компаний по безопасности данных.
Такие альтернативы позволяют предприятиям воспользоваться облачными решениями, не подвергая себя риску нарушения законодательства о защите данных. Эти решения могут не предоставлять полный набор функций гиперскейлеров, но они предоставляют надежные и совместимые с DSGVO варианты для хранения и обработки данных.