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Orbit Fab и ispace будут сотрудничать в сборе и доставке лунного топлива
Orbit Fab, стартап, разрабатывающий услуги по дозаправке в космосе, объявил 11 декабря о планах сотрудничать с компанией по исследованию Луны ispace над сбором и доставкой топлива.

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 Компания Orbit Fab, специализирующаяся на разработке услуг заправки в космосе, объявила 11 декабря о начале сотрудничества с ispace, компанией, занимающейся лунной эксплорацией. Цель сотрудничества - разработка методов добычи и доставки топлива на Луне.

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Дэниел Фабер, основатель и генеральный директор Orbit Fab, в интервью SpaceNews поделился, что компания с нетерпением ждет предстоящих миссий ispace на Луну и планирует вместе с ними создать полную цепочку поставок топлива как на орбите, так и на самой Луне.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный Такеши Хакамадой, основателем и генеральным директором ispace, и Фабером, положил начало серии демонстраций, направленных на картографирование лунных ресурсов и их использование на месте.

В долгосрочной перспективе Orbit Fab планирует осуществлять заправку лунных посадочных аппаратов ispace, а ispace, в свою очередь, будет помогать Orbit Fab в получении топлива для космических шаттлов и топливных депо. Хакамада отметил, что сотрудничество с Orbit Fab является важным шагом к реализации цели ispace в области долгосрочного освоения Луны и создания экономики вокруг Луны и на её орбите.

Первый лунный посадочный аппарат ispace потерпел крушение в апреле, но компания уже планирует следующие миссии, включая запуск улучшенного аппарата HAKUTO-R Mission 2 зимой и более крупного посадочного аппарата в 2026 году. Orbit Fab намерена начать свою деятельность по заправке в космосе, предоставляя гидразин для космического аппарата Тетра-5 Космических Сил США.

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Фабер отмечает, что долгосрочная перспектива использования космических ресурсов может существенно повлиять на экономику космических полетов, и сотрудничество с ispace является важным шагом в этом направлении. Производство топлива из лунных ресурсов может занять некоторое время, но начало диалога между двумя компаниями уже положено, что является важным началом для развития этой технологии и инфраструктуры.

#новости
Источник: spacenews.com
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