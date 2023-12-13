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Mirakl
Blue Origin готовится к запуску New Shepard с 33 научными экспериментами на борту
Компания Blue Origin объявила о своих планах на следующий запуск космического корабля New Shepard, запланированный не ранее 18 декабря

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В ожидании нового витка исследований в космосе, Blue Origin, известная своими амбициозными космическими проектами, объявила о предстоящем запуске своего суборбитального корабля New Shepard. Запланированный не ранее 18 декабря с полигона в Западном Техасе, этот беспилотный полет обещает быть особенным, так как на его борту будут находиться 33 научных эксперимента.

Эти эксперименты, представляющие разнообразные области научных исследований, позволят ученым исследовать ряд ключевых вопросов. В их числе исследования в области микрогравитации, которые могут дать новое понимание поведения материалов и живых организмов в условиях невесомости. Это особенно важно для будущих длительных космических миссий и пилотируемых полетов на Марс.

Астробиологические эксперименты будут направлены на понимание, как космическая среда влияет на живые организмы. Такие исследования критически важны для планирования дальнейших миссий по освоению космоса и изучению возможности существования жизни на других планетах.

Технологические эксперименты на борту New Shepard позволят протестировать новые устройства и материалы, которые могут быть использованы в будущих космических миссиях. Это включает в себя новые системы жизнеобеспечения, датчики и материалы, которые должны выдерживать экстремальные условия космического пространства.

Кроме того, в рамках миссии будет отправлено 38 000 открыток от Club for the Future, образовательной инициативы Blue Origin. Эти открытки, написанные молодыми энтузиастами космоса со всего мира, символизируют стремление нового поколения к исследованию и освоению космического пространства.

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Этот запуск будет первым для New Shepard после перерыва в 15 месяцев, вызванного инцидентом во время предыдущего полета, и демонстрирует обновленную готовность Blue Origin к продолжению своих исследовательских и образовательных миссий в космосе.

#новости
Источник: spacenews.com
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