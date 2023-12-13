Полученное финансирование позволит компании усилить инвестиции в персонал, продукты и услуги, продвигая миссию True Anomaly

Денверский стартап True Anomaly объявил о привлечении 100 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда серии B, прошедшего 12 декабря. Ведущим инвестором выступила компания Riot Ventures, а также участвовали Eclipse, ACME Capital, Menlo Ventures, Narya, 645 Ventures, Rocketship.vc, Champion Hill Ventures и FiveNine Ventures.

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Соучредитель и генеральный директор Эвен Роджерс отметил, что полученное финансирование позволит компании усилить инвестиции в персонал, продукты и услуги, продвигая миссию True Anomaly.

Компания True Anomaly специализируется на производстве малых спутников для наблюдения и разведки космических объектов, ориентированных на военные и разведывательные рынки. В августе стартап представил новый производственный комплекс площадью 35,000 квадратных футов в Центенниале, штат Колорадо, и удвоил количество сотрудников с 50 до более чем 100.

True Anomaly разработала спутник "Jackal", предназначенный для проведения операций сближения, наблюдения и разведки в космосе. Компания также предоставляет обучающие услуги для операторов военных спутников.

Роджерс подчеркнул важность гибкой оборонной промышленной базы для обеспечения инструментов сдерживания и глобальной безопасности. Он отметил, что космос становится новейшим и наиболее уязвимым театром глобальной конкуренции, в котором США и их союзники недостаточно подготовлены к конфликтам.

Уилл Коффилд из Riot Ventures выразил уверенность в True Anomaly, отметив, что удвоение инвестиций является результатом исключительной работы компании в течение последних двух лет. Сет Уинтеррот из Eclipse добавил, что финансирование подтверждает успех и способность команды True Anomaly к масштабированию и своевременной поставке продуктов.

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True Anomaly сообщила, что первые два спутника "Jackal" уже собраны и готовы к запуску на борту миссии SpaceX Transporter-10, запланированной не ранее 1 марта 2024 года.