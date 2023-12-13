Микроспутник CUTE, запущенный в сентябре 2021 года, значительно превысил свой ожидаемый срок службы, продолжая исследовать космос на 27-м месяце работы

Космический аппарат CUTE (Colorado Ultraviolet Transit Experiment), разработанный и управляемый Лабораторией атмосферной физики и космических исследований Университета Колорадо (LASP), продолжает успешно собирать научные данные, значительно превысив свой первоначально запланированный срок службы. Этот шестимодульный CubeSat, запущенный на низкую околоземную орбиту в качестве второстепенного груза миссии Landsat 9 в сентябре 2021 года, был предназначен для работы в течение восьми месяцев. Однако спустя 27 месяцев он все еще активно исследует процессы потери атмосферы горячими юпитерами - газовыми гигантами, вращающимися вблизи светящих звезд.

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Главный исследователь проекта CUTE, Кевин Франс, подчеркнул значительность этих наблюдений, отметив исключительно высокую скорость атмосферного убегания, при которой из атмосферы уносятся тяжелые элементы. Исследования, проводимые при помощи CUTE, уже вдохновили на создание двух дополнительных миссий, финансируемых НАСА и руководимых LASP, которые используют аналогичные конструкции и инструменты.

Стоимость разработки, сборки и эксплуатации CUTE, запланированной до лета 2024 года, составляет около 5,5 миллиона долларов. Франс отметил, что при таком бюджете команда продолжает исследовать возможности создания и управления малыми космическими аппаратами и инструментами, а также ведения проектов студенческими командами.

Два последующих проекта, вдохновленных успехом CUTE, - это 12-модульные CubeSats Sprite и Mantis. Sprite, предназначенный для исследования процессов в галактиках и переноса ионизирующего излучения, планируется к запуску в 2024 году. Mantis, кампания стоимостью 8,5 миллиона долларов, будет наблюдать за влиянием высокоэнергетического излучения звезд на обитаемость планет.

Неожиданно высокая орбита запуска позволила CUTE продлить свое пребывание в космосе до 2027 года, вместо запланированного падения на Землю в конце текущего года. Дополнительное время на орбите предполагает увеличенный износ оборудования, но, как подчеркнул Франс, каждая проблема стимулирует команду на нахождение новых способов управления спутником. Например, после выхода из строя карт памяти, операторы миссии научились прямому взаимодействию с научной аппаратурой CUTE, минуя системы самого спутника. Это позволило передавать научные данные непосредственно на Землю, обеспечивая продолжение миссии несмотря на технические неисправности.

Революционный подход, демонстрируемый CUTE, открывает новые горизонты для изучения далеких галактик, черных дыр и других астрономических объектов с помощью малых космических аппаратов.

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В 2016 году, когда исследователи LASP впервые предложили проект CUTE, использование CubeSats для изучения солнечной системы и верхней атмосферы Земли уже считалось возможным, но идея проведения высокоточных астрономических измерений объектов, удаленных на сотни световых лет, казалась амбициозной. Теперь благодаря успеху CUTE малые спутники могут играть ключевую роль в наблюдении за далекими космическими объектами, расширяя границы нашего понимания Вселенной.