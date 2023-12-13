Австралийский стартап Quasar, специализирующийся на космических технологиях, представил уникальную компактную антенну с фазированной решёткой

Австралийский космический стартап Quasar нацелился на рынок обороны США. Компания разработала многофазную антенну с фазированной решёткой, которая может одновременно отслеживать сотни спутниковых коммуникаций с помощью одной компактной антенны. Фил Ридли, основатель и генеральный директор, сообщил, что компания разработала портативную цифровую антенну с фазированной решёткой, способную одновременно отслеживать передачи РЧ-сигналов десятков спутников.

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Эта технология уже используется военными и разведывательными агентствами Австралии и теперь предлагается правительству США. Ридли заявил об этом в интервью на конференции Космических сил в Орландо, штат Флорида.

Quasar, созданный в 2021 году как коммерческий спин-офф австралийского научного агентства CSIRO, переосмыслил передовые технологии, разработанные за последнее десятилетие для радиоастрономии, чтобы помочь решить проблемы, такие как загруженность космического пространства и осведомлённость в области космического домена.

По словам Ридли, антенна с фазированной решёткой Quasar может обнаруживать РЧ-сигналы на низких, средних и геостационарных орбитах. "Мы можем делать снимки неба многократно в секунду, как цифровая камера, но для радиоволн".

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Ридли также сообщил, что первая антенна была построена за два с половиной года, но теперь их можно производить каждые несколько месяцев.