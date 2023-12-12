Ученые разрабатывают способ преобразования влажности в воздухе в электроэнергию, что может стать источником возобновляемой энергии.

Исследователи разрабатывают метод преобразования влажности в воздухе в электроэнергию, что может стать источником устойчивой и возобновляемой энергии. Команда ученых из Университета Массачусетса в Эмхёрсте описывает технику, которая превращает водяные молекулы в воздухе в электрический ток.

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Исследование началось с обнаружения бактерии Geobacter sulfurreducens и её способности создавать проводящие белковые нано-провода. Когда эти нано-провода растут рядом, они формируют белковый слой с мельчайшими порами, способными поглощать водяные молекулы из влажного воздуха.

Исследователи выращивали этот уникальный биологический материал для тестирования. Изначально они хотели использовать его как датчик влажности воздуха, измеряя изменение проводимости белкового слоя с помощью приборов. Однако в процессе экспериментов один из студентов случайно не подключил биосенсор к источнику питания, и ученые были удивлены тем, что белковый слой начал самостоятельно генерировать электрическое напряжение под воздействием влажности. Этот эффект был назван исследователями "Air-gen-Effekt" и был опубликован в 2020 году.

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Эта технология может представлять потенциальный источник возобновляемой энергии, превращая влажность в воздухе в электроэнергию. В будущем она может быть использована для производства электроэнергии без необходимости использовать традиционные источники топлива.