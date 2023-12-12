Китайская компания представила проект атомного контейнеровоза на выставке судостроения.

На выставке судостроения в Китае были представлены планы создания крупного атомного контейнеровоза. Это судно, названное KUN-24AP, разработано на верфи Jiangnan, принадлежащей государственной компании China State Shipbuilding Corporation Limited. Его особенность заключается в способности перевозить до 24 000 стандартных контейнеров размером 20 футов (TEU) и при этом практически не выбрасывать вредные вещества в атмосферу.

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Хотя ранее попытки создать суда с атомным приводом в гражданской морской индустрии не увенчались успехом, этому новому проекту пророчат перелом. Во-первых, существует давление на судостроительную индустрию для создания судов с низкими или нулевыми выбросами. Атомные суда имеют экономическое преимущество, так как они не требуют частых заправок и не зависят от колебаний цен на топливо.

Дополнительный аспект - использование жидкостного солевого реактора (Molten Salt Reactor), который считается более безопасным в контексте использования ядерной энергии в мореплавании. Судно использует, вероятно, торий, радиоактивный металл, широко доступный и дешевый в Китае. Такой реактор минимизирует риски, связанные с возможностью расплавления ядра, и работает при атмосферном давлении, что исключает паровые взрывы.

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Кроме Китая, исследования в области атомных судов ведутся и в других странах. Однако успех данного проекта также будет зависеть от того, согласятся ли морские порты разрешить использование атомных контейнеровозов в целях обеспечения безопасности.