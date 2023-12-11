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Mirakl
Hubble открывает древний глобулярный кластер в большом Магеллановом облаке
Космический телескоп Hubble представил потрясающее изображение глобулярного кластера NGC 2210 в Большом Магеллановом Облаке, ближайшей галактике к Млечному Пути, находящейся на расстоянии 158,000 световых лет от Земли

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Космический телескоп Hubble продолжает впечатлять нас своими потрясающими изображениями далеких галактик, звезд и космических явлений. Недавно Hubble представил новое визуальное произведение искусства, перенося нас в Большое Магелланово Облако, одну из самых близких галактик к нашей Млечной Дороге, находящуюся на расстоянии примерно 158 000 световых лет от Земли.

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На этой захватывающей фотографии мы можем увидеть блестящий глобулярный кластер внутри Большого Магелланова Облака. Глобулярные кластеры представляют собой плотные и гравитационно стабильные сгустки звезд, где миллионы звезд находятся в относительно ограниченном пространстве и сохраняют свою стабильность на протяжении миллиардов лет. Эти кластеры являются интересными объектами для астрономов, особенно для тех, кто изучает более старые звезды.

На этом конкретном снимке изображен кластер, известный как NGC 2210, который был обнаружен астрономом Джоном Гершелем почти два столетия назад. Особенно удивительно то, что этот кластер оценивается в возрасте около 11,6 миллиардов лет, что делает его одним из самых древних объектов в известной нам вселенной.

Однако настоящее впечатление создает не только возраст этого кластера, но и его невероятная плотность. Звезды внутри него сгруппированы на тысячи раз плотнее, чем в нашей части Млечного Пути. Если бы Земля находилась внутри NGC 2210, наше ночное небо было бы более ярким и ослепительным, чем мы можем себе представить.

Это изображение также служит подтверждением невероятных наблюдательных способностей Космического Телескопа Hubble. Оно позволяет нам увидеть масштаб и величие Большого Магелланова Облака, предоставляя возможность заглянуть в потрясающую красоту наших космических соседей.

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Такие изображения не только вдохновляют нас удивлением и восхищением, но и играют важную роль в расширении нашего понимания вселенной. Они позволяют ученым изучать древние звезды, разгадывать тайны космических объектов и вносить свой вклад в наше постоянно растущее знание о космосе.

#новости
Источник: arstechnica.com
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