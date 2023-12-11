Компания Strava объявила, что новым генеральным директором станет Майкл Мартин, бывший руководитель YouTube, начиная с 2 января 2024 года.

После долгого поиска, компания Strava, которая занимается отслеживанием физической активности, объявила имя своего нового генерального директора, почти через год после ухода одного из ее основателей, Майкла Хорвата, из этой должности.

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На новую должность генерального директора компании Strava с 2 января 2024 года назначен Майкл Мартин, который ранее занимал должность генерального директора подразделения по шопингу в YouTube. Мартин также имеет опыт работы в технологических компаниях, таких как Nike, NBCUniversal Media и Disney.

Strava была основана Майклом Хорватом и Марком Гейни в 2009 году. После ухода Хорвата с поста генерального директора в 2013 году, он вернулся на эту должность в 2019 году. Однако в прошлом году Хорват объявил, что считает нужным другого лидера для следующего этапа развития компании.

Strava является платформой для отслеживания физической активности и собрала более 120 миллионов пользователей. Несмотря на рост, компании нужно приносить прибыль своим инвесторам, и новый генеральный директор, возможно, будет искать способы для диверсификации доходов компании.

С учетом опыта Майкла Мартина в сфере коммерции в YouTube, Strava может искать новые пути для заработка, включая рекламу, партнерства или другие способы, помимо продажи подписок. Успешная диверсификация доходов может стать ключевой задачей под новым руководством.

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С приходом Майкла Мартина в начале января, он также займет место в совете директоров компании. Майкл Хорват останется в компании в роли советника нового генерального директора.