Сенатор Элизабет Уоррен выразила поддержку приложению Beeper, которое предоставляло возможность пользователям Android обмениваться сообщениями с владельцами iPhone через iMessage, до блокировки Apple.

Сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса выразила свою поддержку приложению Beeper, которое ранее позволяло пользователям Android обмениваться сообщениями с владельцами iPhone через iMessage, до того момента, как Apple прикрыла эту возможность. Уоррен, известная сторонница более строгого контроля над антимонопольной деятельностью, выразила свои сомнения по поводу решения Apple ограничивать конкуренцию в данной области. Ее публичное выступление свидетельствует о том, что действия Apple привлекли внимание законодателей, которые обладают полномочиями регулировать крупные технологические компании путем разработки политики.

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В своем посте на социальной платформе X (бывший Twitter), сенатор Уоррен задала вопрос: "Почему бы Apple не разрешить новому приложению позволить пользователям Android чатиться с пользователями iPhone через iMessage?", и таким образом поддержала Beeper. Это произошло после сообщений о том, что Apple заблокировала функционирование Beeper, как сообщалось в материалах The Verge и TechCrunch.

Apple объяснила свое решение ограничить доступ Beeper к своим серверам тем, что она приняла меры для защиты пользователей от методов, использующих поддельные учетные данные для доступа к iMessage. Apple также утверждала, что технология Beeper представляла собой значительные риски для безопасности и конфиденциальности пользователей, включая возможность раскрытия метаданных и риск нежелательных сообщений, спама и фишинг-атак.

Beeper, в свою очередь, утверждает, что оно могло предоставить уровень шифрования, аналогичный iMessage, но не прошло аудит безопасности третьей стороной до запуска приложения. Команда Beeper сейчас работает над восстановлением работы своего приложения Beeper Mini, надеясь скоро поделиться положительными новостями.

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