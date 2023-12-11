General Motors (GM) прекратила производство модели Bolt EV, оставив вопрос о будущем её использования компанией Cruise, в то время как TuSimple закрыла свою деятельность в США, и к команде TC Transpo присоединился репортер Шон О'Кейн.





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Во время недавнего пресс-теста электрического автомобиля Chevrolet Blazer EV стало известно, что компания General Motors (GM) примет решение вернуть на рынок только модель EUV после прекращения производства Chevrolet Bolt и Bolt EUV. Это информация вызывает интерес, особенно в свете того, что дочерняя компания GM, Cruise, использовала автономные версии автомобилей Bolt. Впрочем, будущее Cruise в 2024 году остается под вопросом.

Еще одной важной новостью стало объявление компании TuSimple о завершении своей деятельности в Соединенных Штатах. TuSimple специализировалась на разработке и тестировании автономных грузовых перевозок, и это решение пришло внезапно. Пока остается неясным, какие факторы повлияли на это решение и какие планы имеются на будущее.

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И, наконец, хорошей новостью для команды TC Transpo является присоединение опытного репортера Шона О'Кейна. О'Кейн, имеющий богатый опыт работы в известных изданиях, таких как Bloomberg и The Verge, будет следить за событиями в мире транспорта и предоставлять нашим читателям актуальные новости и интересные расследования. Его опыт и профессионализм обещают интересные материалы в будущем.