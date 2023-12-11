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Илон Маск восстанавливает аккаунты Алекса Джонса и Infowars на X после опроса пользователей
Илон Маск принял решение восстановить аккаунты Алекса Джонса и его медийного сайта Infowars на платформе X после опроса, в котором подавляющее большинство пользователей поддержали это решение.

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Илон Маск принял решение восстановить аккаунты конспиролога Алекса Джонса и его медийного сайта Infowars на платформе X. Ранее эти аккаунты были заблокированы на Twitter в 2018 году из-за нарушения правил и размещения оскорбительного контента.

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Илон Маск провел опрос среди пользователей X, спрашивая их мнение о восстановлении аккаунта Алекса Джонса. Почти 70% из двух миллионов участников опроса поддержали идею восстановления аккаунта Джонса. Вскоре после окончания опроса компания восстановила аккаунт Джонса, а также аккаунт Infowars.

Маск также выразил свое мнение о блокировках аккаунтов, назвав их "противоречащими свободе слова". Он также обеспокоился о распространении дезинформации и заверил, что сообщество будет быстро реагировать на любую дезинформацию, размещенную Джонсом.

Алекс Джонс стал известен своими конспирологическими теориями, включая утверждения о том, что стрельба в школе Сэнди-Хук в 2012 году была постановочной. Он был судим и приговорен к уплате компенсации в размере $1,5 миллиарда.

Это решение Маска вызвало обсуждения и беспокойство, учитывая трудности, с которыми сталкивается платформа X с удержанием рекламодателей. В прошлом Маск вызвал скандал, назвав антисемитскую теорию "фактической правдой", что привело к бойкоту платформы многими крупными компаниями. Маск извинился за свой комментарий, но выразил недовольство рекламодателями, которые прекратили сотрудничество с X.

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Повторное восстановление аккаунтов Джонса и Infowars может вызвать недовольство рекламодателей и других пользователей, следящих за контентом платформы. Маск признал, что это решение может быть невыгодным с финансовой точки зрения, но подчеркнул, что для него важны принципы и свобода слова.

#новости
Источник: techcrunch.com
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