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Amazon теряет второго руководителя AWS в Индии и Южной Азии менее чем за год
Вайшали Кастуре, временный руководитель Amazon Web Services (AWS) в Индии и Южной Азии, покинула компанию всего через семь месяцев после назначения.

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Вайшали Кастуре, которую Amazon назначила временным руководителем AWS в Индии и Южной Азии, покинула компанию. Это произошло всего через семь месяцев после ее назначения на эту должность.

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Amazon пока не предоставил комментарий. Для Amazon Индия является одним из ключевых рынков для AWS, который активно привлекает сотни тысяч компаний во втором по величине рынке интернета в мире, а также сотрудничает с многими государственными предприятиями.

Крупнейший интернет-ритейлер также объявил в мае этого года о планах инвестировать $12,7 миллиарда в свой облачный бизнес в Индии к 2030 году, что является рекордной суммой среди конкурентов. Для сравнения, ожидается, что общий рынок облачных услуг в Индии достигнет только $13 миллиардов к 2026 году, согласно IDC.

Кастуре присоединилась к Amazon около пяти лет назад и с июня этого года занимала должность временного руководителя коммерческого бизнеса AWS в Индии и Южной Азии. Причины ее ухода неизвестны.

Она пошла на повышение после того, как ее предшественник Пунит Чандок внезапно покинул компанию, перейдя на должность главы Microsoft India. До недавнего времени Кастуре с энтузиазмом и оптимизмом относилась к перспективам роста и динамике Amazon Web Services в Индии.

"Общие запланированные инвестиции в Индии составят более $16,4 миллиарда или 1,36 лакх крор до 2030 года, и мы ожидаем, что к тому времени это принесет вклад в ВВП Индии на сумму $23 миллиарда", - написала она в сообщении на LinkedIn.

"Помимо инвестиций в инфраструктуру и услуги, мы также инвестируем в людей и обучение, и AWS обучил более 4 миллионов человек в Индии в рамках различных образовательных программ и тренинговых курсов".

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Индия считается ключевым рынком для AWS, и Amazon активно привлекала сотни тысяч компаний в этот регион. Компания также планировала инвестировать в свой облачный бизнес в Индии огромную сумму, намеченную в $12,7 миллиарда к 2030 году. Уход Кастуре стал вторым случаем потери руководителя AWS в Индии и Южной Азии менее чем за год, что может повлиять на долгосрочные планы компании на этом важном рынке.

#новости
Источник: techcrunch.com
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