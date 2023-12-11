Вайшали Кастуре, временный руководитель Amazon Web Services (AWS) в Индии и Южной Азии, покинула компанию всего через семь месяцев после назначения.

Вайшали Кастуре, которую Amazon назначила временным руководителем AWS в Индии и Южной Азии, покинула компанию. Это произошло всего через семь месяцев после ее назначения на эту должность.

реклама

Amazon пока не предоставил комментарий. Для Amazon Индия является одним из ключевых рынков для AWS, который активно привлекает сотни тысяч компаний во втором по величине рынке интернета в мире, а также сотрудничает с многими государственными предприятиями.

Крупнейший интернет-ритейлер также объявил в мае этого года о планах инвестировать $12,7 миллиарда в свой облачный бизнес в Индии к 2030 году, что является рекордной суммой среди конкурентов. Для сравнения, ожидается, что общий рынок облачных услуг в Индии достигнет только $13 миллиардов к 2026 году, согласно IDC.

Кастуре присоединилась к Amazon около пяти лет назад и с июня этого года занимала должность временного руководителя коммерческого бизнеса AWS в Индии и Южной Азии. Причины ее ухода неизвестны.

Она пошла на повышение после того, как ее предшественник Пунит Чандок внезапно покинул компанию, перейдя на должность главы Microsoft India. До недавнего времени Кастуре с энтузиазмом и оптимизмом относилась к перспективам роста и динамике Amazon Web Services в Индии.

"Общие запланированные инвестиции в Индии составят более $16,4 миллиарда или 1,36 лакх крор до 2030 года, и мы ожидаем, что к тому времени это принесет вклад в ВВП Индии на сумму $23 миллиарда", - написала она в сообщении на LinkedIn.

"Помимо инвестиций в инфраструктуру и услуги, мы также инвестируем в людей и обучение, и AWS обучил более 4 миллионов человек в Индии в рамках различных образовательных программ и тренинговых курсов".

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Индия считается ключевым рынком для AWS, и Amazon активно привлекала сотни тысяч компаний в этот регион. Компания также планировала инвестировать в свой облачный бизнес в Индии огромную сумму, намеченную в $12,7 миллиарда к 2030 году. Уход Кастуре стал вторым случаем потери руководителя AWS в Индии и Южной Азии менее чем за год, что может повлиять на долгосрочные планы компании на этом важном рынке.