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Mirakl
TikTok инвестирует $1,5 млрд в индонезийский электронный ритейл Tokopedia
TikTok вкладывает $1.5 млрд в совместное предприятие с индонезийской электронной торговлей Tokopedia.

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TikTok внимательно рассматривает возможности для расширения своего бизнеса в Индонезии, крупнейшем рынке электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. Эта стратегия развивается после того, как TikTok столкнулась с трудностями, связанными с регулированием, и запретом на прямые онлайн-платежи для социальных медиа-платформ в Джакарте.

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TikTok вкладывает $1,5 миллиарда в создание совместного предприятия, объединяющего Tokopedia, часть электронной коммерции индонезийского гиганта GoTo, и TikTok Shop Indonesia, местное подразделение бизнеса электронной коммерции TikTok. При этом TikTok сохраняет контрольный пакет акций в размере 75,01%, в то время как GoTo остается с долей в 24,99%.

Инвестиции будут поступать в совместное предприятие постепенно. Инициальный вклад в размере $840 миллионов будет внесен TikTok. Tokopedia, в свою очередь, приобретет бизнес TikTok Shop Indonesia за $340 миллионов в четвертом квартале текущего года. Кроме того, предполагается дополнительное вложение средств до $1,5 миллиарда для дальнейшего развития совместного предприятия.

Эта сделка стала необходимой после введения регуляторными ограничениями, которые привели к приостановке деятельности TikTok Shop Indonesia. Этот бизнес предоставлял возможность онлайн-шопинга через популярное приложение TikTok. Новое совместное предприятие позволит TikTok соблюдать регулирование и продолжать оперировать на индонезийском рынке.

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Индонезия играет значительную роль на рынке электронной коммерции в регионе Юго-Восточной Азии. Эксперты оценивают ее стоимость от $50 миллиардов до $60 миллиардов, что составляет около двух третей общей выручки этого региона. Большая часть этой выручки приходится на малые и средние предприятия, и TikTok собирается поддерживать их в этой инициативе, утверждая, что более 90% продавцов в совместном бизнесе являются микро-, малыми и средними предприятиями. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2024 года и содействует созданию новых рабочих мест в сфере электронной коммерции в Индонезии.

#новости
Источник: techcrunch.com
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