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Британская финтех-компания SumUp, специализирующаяся на предоставлении платежных и связанных с ними услуг для малых предприятий, привлекла значительное финансирование в размере €285 миллионов (почти $307 миллионов) для дальнейшего развития и расширения своей деятельности. Этот раунд финансирования возглавил Sixth Street Growth, а также в нем участвовали ранее инвестировавшие фонды, включая Bain Capital Tech Opportunities, Fin Capital и Liquidity Group.
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SumUp уже обслуживает около четырех миллионов малых предприятий в Европе, Америке и Австралии, предоставляя им широкий спектр финансовых услуг, включая работу с платежными терминалами, выставление счетов, программы лояльности и ведение бизнес-счетов.
Эти средства позволят SumUp продолжить свой органический рост, в том числе расширение линейки финансовых услуг, а также развитие на новых рынках, помимо 36 стран, в которых компания уже активно представлена.
Однако одним из важных аспектов этой новости является также стремление SumUp к неорганическому росту путем слияний и поглощений (M&A). Это значит, что компания готова активно искать возможности для приобретения других компаний, что может способствовать ее дополнительному росту и укреплению позиций на рынке финтех.
Финтех-рынок находится в сложном состоянии, и сокращение глобального финансирования на 36% за последний квартал свидетельствует о его непредсказуемости. Несмотря на это, SumUp продолжает уверенно двигаться вперед, строя свою долгосрочную стратегию роста.
Таким образом, SumUp демонстрирует свою готовность к разнообразным стратегическим шагам, чтобы оставаться конкурентоспособной и продолжать обслуживать миллионы малых предприятий по всему миру.