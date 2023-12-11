SumUp, финтех-компания, предоставляющая платежные и связанные услуги более чем 4 миллионам малых предприятий в Европе, Америке и Австралии, привлекла €285 миллионов инвестиций для долгосрочного роста и возможных сделок по слиянию и поглощению (M&A).

Британская финтех-компания SumUp, специализирующаяся на предоставлении платежных и связанных с ними услуг для малых предприятий, привлекла значительное финансирование в размере €285 миллионов (почти $307 миллионов) для дальнейшего развития и расширения своей деятельности. Этот раунд финансирования возглавил Sixth Street Growth, а также в нем участвовали ранее инвестировавшие фонды, включая Bain Capital Tech Opportunities, Fin Capital и Liquidity Group.

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SumUp уже обслуживает около четырех миллионов малых предприятий в Европе, Америке и Австралии, предоставляя им широкий спектр финансовых услуг, включая работу с платежными терминалами, выставление счетов, программы лояльности и ведение бизнес-счетов.

Эти средства позволят SumUp продолжить свой органический рост, в том числе расширение линейки финансовых услуг, а также развитие на новых рынках, помимо 36 стран, в которых компания уже активно представлена.

Однако одним из важных аспектов этой новости является также стремление SumUp к неорганическому росту путем слияний и поглощений (M&A). Это значит, что компания готова активно искать возможности для приобретения других компаний, что может способствовать ее дополнительному росту и укреплению позиций на рынке финтех.

Финтех-рынок находится в сложном состоянии, и сокращение глобального финансирования на 36% за последний квартал свидетельствует о его непредсказуемости. Несмотря на это, SumUp продолжает уверенно двигаться вперед, строя свою долгосрочную стратегию роста.

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Таким образом, SumUp демонстрирует свою готовность к разнообразным стратегическим шагам, чтобы оставаться конкурентоспособной и продолжать обслуживать миллионы малых предприятий по всему миру.