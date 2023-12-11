Компания Huawei планирует построить завод для производства оборудования мобильных сетей во Франции.

Компания Huawei планирует начать строительство своего завода по производству оборудования для мобильных сетей во Франции в следующем году, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Этот шаг является частью планов компании по расширению присутствия в Европе, несмотря на ограничения на использование оборудования Huawei для 5G, введенные некоторыми европейскими правительствами.

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В 2020 году компания объявила о планах по строительству завода с начальными инвестициями в размере €200 миллионов, однако пандемия COVID-19 задержала выполнение проекта. Источник не уточнил сроки запуска завода в городе Брума, рядом с Страсбургом. Компания Huawei не комментировала данную информацию.

Этот шаг Huawei происходит на фоне ограничений и запретов на использование оборудования Huawei и ZTE, введенных некоторыми европейскими правительствами из-за обеспокоенности вопросами безопасности. Европейские лидеры также обсуждают, как снизить риски, связанные с сотрудничеством со второй по величине экономикой мира.

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Франция ранее сообщила операторам связи, что они не смогут продлить лицензии на оборудование 5G от Huawei по истечении срока действия, фактически исключая Huawei из мобильных сетей. Однако после встречи с министром экономики Франции Бруно Ле Мером в Пекине в июле, вице-премьер Китая Хе Лифэнг заявил, что Франция решила продлить лицензии Huawei на 5G в некоторых городах.