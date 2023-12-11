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Компания Huawei планирует начать строительство своего завода по производству оборудования для мобильных сетей во Франции в следующем году, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Этот шаг является частью планов компании по расширению присутствия в Европе, несмотря на ограничения на использование оборудования Huawei для 5G, введенные некоторыми европейскими правительствами.
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В 2020 году компания объявила о планах по строительству завода с начальными инвестициями в размере €200 миллионов, однако пандемия COVID-19 задержала выполнение проекта. Источник не уточнил сроки запуска завода в городе Брума, рядом с Страсбургом. Компания Huawei не комментировала данную информацию.
Этот шаг Huawei происходит на фоне ограничений и запретов на использование оборудования Huawei и ZTE, введенных некоторыми европейскими правительствами из-за обеспокоенности вопросами безопасности. Европейские лидеры также обсуждают, как снизить риски, связанные с сотрудничеством со второй по величине экономикой мира.
Франция ранее сообщила операторам связи, что они не смогут продлить лицензии на оборудование 5G от Huawei по истечении срока действия, фактически исключая Huawei из мобильных сетей. Однако после встречи с министром экономики Франции Бруно Ле Мером в Пекине в июле, вице-премьер Китая Хе Лифэнг заявил, что Франция решила продлить лицензии Huawei на 5G в некоторых городах.