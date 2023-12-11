Прогнозы крупных банков указывают на потенциальное избежание глобальной рецессии в 2024 году несмотря на ряд экономических вызовов.

Согласно прогнозам крупных банков, мировая экономика в 2024 году может избежать рецессии, несмотря на сдерживающие факторы, такие как высокие процентные ставки, увеличение цен на энергоносители и неопределенности в двух крупнейших экономиках мира. Ожидается, что глобальный экономический рост замедлится до 2,6% в следующем году после прогнозируемого роста в 2,9% в текущем году.

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В то время как мировая экономика, по всей видимости, сможет избежать рецессии, Европа и Великобритания могут столкнуться с ее более мягкой формой. В Соединенных Штатах все еще возможно мягкое приземление экономики, хотя неопределенность вокруг политики ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы затемняет перспективы. Рост экономики Китая, по прогнозам, ослабнет, поскольку глобальные компании ищут альтернативные локации, чтобы уменьшить свою зависимость от страны в таких областях, как производство.

Прогнозы от ведущих мировых банков указывают на различные ожидания роста реального ВВП для 2024 года, включая Глобальную, США, Китай, Еврозону, Великобританию и Индию. Несмотря на разнообразие прогнозов, большинство банков сходятся во мнении о замедлении глобального роста.

Ожидается, что инфляция в США в 2024 году снизится, а целевой уровень процентной ставки Федерального фонда будет колебаться в диапазоне от 4,5% до 5,5%.

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Также прогнозируются цели для S&P 500, доходности 10-летних государственных облигаций США, а также курсов EUR/USD, USD/JPY и USD/CNY.