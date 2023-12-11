Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне, чтобы обсудить дополнительную помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить вопросы дополнительной помощи США в войне против России. Визит совпадает с напряженными переговорами в Конгрессе США, где обсуждается возможность связывания финансирования Киева с изменениями в внутренней иммиграционной политике США.

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Зеленский был приглашен на встречи в Белом доме и с членами Конгресса во вторник. Однако некоторые республиканские законодатели выражают сомнения относительно продолжения оказания помощи Украине.

Прибытие Зеленского в столицу США происходит в критический момент, поскольку Конгресс планирует уйти на каникулы в конце недели, оставляя мало времени для принятия решений.

Следующий раунд помощи Украине затягивается в связи с требованиями спикера Палаты представителей Майка Джонсона и других республиканцев, которые настаивают на необходимости усиления мер безопасности на границе США с Мексикой перед выделением дополнительных средств.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс действовать до конца года. Демократы в Конгрессе пытаются добиться одобрения около $50 миллиардов новой военной помощи Украине. В планы Сената от демократов также входит гуманитарная и экономическая помощь правительству Киева, а также $14 миллиардов для Израиля.

В воскресенье старший чиновник администрации заявил, что Белый дом сотрудничает с республиканскими лидерами Палаты представителей для поиска компромисса, но переговоры еще не достигли стадии, когда прямое вмешательство Байдена могло бы заключить сделку.

Тем временем, Белый дом рассматривает возможность ужесточения получения убежища в США как способ снижения числа мигрантов, пытающихся пересечь границу США и Мексики.

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Сенатор от демократов Крис Мерфи в воскресенье заявил в эфире шоу "Meet the Press" на NBC, что последнее предложение от республиканского сенатора Джеймса Лэнкфорда было "неразумным". Он также отметил, что Белый дом усиливает свои усилия с Конгрессом для достижения соглашения.