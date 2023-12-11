В ответ на ужесточение экспортных ограничений США, китайские производители микросхем активно разрабатывают и предлагают альтернативы чипам Nvidia для искусственного интеллекта, стремясь заполнить возникающий рыночный вакуум.

В условиях ужесточения экспортных ограничений со стороны США, китайские производители микросхем, включая корпорацию Tencent, активно предлагают свои решения в области искусственного интеллекта (AI) в качестве альтернативы продуктам американской компании Nvidia. Это направление развития может обеспечить значительный рост отечественного рынка микросхем в Китае.

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Компания Nvidia, базирующаяся в Калифорнии, на данный момент контролирует до 90% китайского рынка чипов для AI, оцениваемого в $7 миллиардов. Однако введенные США в октябре ограничения в области стратегических технологий побуждают даже небольшие китайские компании, такие как Hygon Information Technology и стартап Iluvatar CoreX, бросить вызов этому гиганту.

Huawei Technologies считается наиболее прогрессирующей компанией в этой области. Ее чип Ascend 910B сравнивают по вычислительной мощности с A100 от Nvidia, хотя и не во всех аспектах производительности.

Tencent, крупнейшая в Китае компания в сфере социальных медиа и игр, которая также предоставляет облачные сервисы внешним клиентам, продвигает использование разработанного совместно со стартапом Enflame AI-чипа Zixiao, утверждая, что его производительность сопоставима с некоторыми чипами Nvidia.

Enflame, поддерживаемая Tencent, и Iluvatar CoreX также продвигают свои улучшенные версии чипов как заменители продвинутому чипу A100 от Nvidia.

Hygon представляет свой новый GPU, Shensuan No. 2, как разработанный с учетом совместимости с вычислительной платформой Nvidia CUDA, что позволяет пользователям Nvidia перейти на новые чипы с минимальными изменениями в дизайне.

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На фоне этих изменений, китайские технологические компании начинают переориентироваться на альтернативы Nvidia. Tencent уже заявил о поиске отечественных источников AI-чипов для обучения, а поисковый лидер Baidu разместил крупный заказ на чипы Huawei.