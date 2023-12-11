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Mirakl
Австралия ужесточает визовую политику для студентов и рабочих
Австралийское правительство анонсировало ужесточение визовых требований для иностранных студентов и низкоквалифицированных рабочих, что приведет к сокращению числа мигрантов.

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В свете новых реформ Австралия предпринимает шаги к изменению своей иммиграционной стратегии, акцентируя внимание на ужесточении правил для иностранных студентов и рабочих меньшей квалификации. Эти меры могут привести к уменьшению количества мигрантов в стране наполовину за следующие два года.

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Согласно новой политике, иностранные студенты должны будут продемонстрировать более высокий уровень знания английского языка. Кроме того, власти усилят проверки при подаче заявлений на продление студенческих виз.

Министр внутренних дел Клэр О'Нил подчеркнула, что цель изменений - восстановление баланса в миграционной системе. Премьер-министр Антони Албанези выразил мнение о необходимости корректировки миграционной политики для достижения устойчивости.

После пандемии COVID-19, которая вызвала строгие граничные ограничения, Австралия увеличила свои годовые миграционные квоты для поддержки бизнеса. Однако последствия этого решения включали повышенное давление на рынок аренды жилья и рост числа бездомных.

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По данным опроса Sydney Morning Herald, большинство австралийцев считают уровень миграции слишком высоким. Правительство также планирует ускорить процесс въезда для высококвалифицированных мигрантов, включая введение специальной визы с ускоренным рассмотрением заявок

#новости
Источник: reuters.com
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