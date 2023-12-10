Индустриальный комитет Европейского парламента проголосовал за eIDAS-2.0, предусматривающий внедрение цифрового кошелька в Евросоюзе.

Индустриальный комитет Европейского парламента высказал поддержку проекту eIDAS-2.0, направленному на внедрение единого цифрового кошелька в Евросоюзе. Предполагается, что к 2026 году все 27 стран ЕС предоставят своим гражданам возможность использовать цифровой кошелек для идентификации в онлайне и офлайне.

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Проект eIDAS 2.0 стал крупнейшей цифровой инициативой Евросоюза, но встречает сопротивление от гражданских правозащитных организаций, специалистов по безопасности и защитников данных. Однако, несмотря на возражения, комитет принял решение поддержать компромисс, достигнутый в рамках трехсторонних переговоров между Еврокомиссией, Советом министров и Европарламентом.

По планам, до 2030 года 80% населения ЕС должны использовать "Европейский цифровой кошелек".

Несмотря на одобрение, проект вызывает опасения среди защитников приватности, которые считают, что он может стать инструментом массовой идентификации и слежения. В частности, сторонники недавно высказали опасения относительно статьи 45 проекта, предполагающей обязательство браузеров принимать квалифицированные сертификаты отдельных стран-членов ЕС.

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В случае утверждения в феврале 2024 года на пленарном заседании Европарламента, введение нового цифрового кошелька может начаться не раньше весны 2024 года.