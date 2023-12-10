Китай строит первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных у побережья Саньи в провинции Хайнань.

Китай взял на себя роль пионера в создании подводных коммерческих рекламных центров, размещая тоннажные вычислительные мощности на дне океана. Уникальный проект, строящийся у берегов Саньи в провинции Хайнань, стремится революционизировать отрасль и открыть новую эру в области хранения данных.

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Проект, разрабатываемый совместно Китайской компанией по морской нефтегазовой инженерии (COOEC) и частной компанией по управлению данными Highlander, имеет потенциал обеспечить вычислительную мощность, сравнимую с работой шести миллионов обычных компьютеров.

Каждый модуль весит 1 300 тонн и разработан для длительного использования в течение 25 лет в условиях океанских глубин, выдерживая суровые подводные условия. Специальные водонепроницаемые модули, содержащие аппаратное обеспечение компьютеров, устанавливаются на дне моря на глубине около 35 метров.

Теоретически каждый из таких модулей способен обрабатывать более четырех миллионов высококачественных изображений каждые 30 секунд, что придает этому проекту внушительные вычислительные возможности.

Одним из ключевых преимуществ подводного рекламного центра является его местоположение под водой, позволяя использовать океанскую воду для охлаждения. Это позволяет сэкономить примерно 122 миллиона киловатт-часов электроэнергии по сравнению с аналогичными центрами на суше. Кроме того, подводный центр может освободить более 68 000 квадратных метров суши для других нужд.

После завершения строительства планируется обслуживание таких крупных компаний, как China Telecom и гонконгская компания по искусственному интеллекту Sensetime. Амбициозный план предусматривает ввод в эксплуатацию 100 модулей к 2025 году. С началом эксплуатации первого модуля в апреле и недавно добавленного второго модуля, проект находится в стадии активного развития.

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