Tesla внедряет две летающие дроны, Pathfinder и Opportunity, в своей Gigafactory Berlin для оптимизации управления складом и улучшения эффективности производства.

Tesla, лидер в области электрических автомобилей, внедряет инновационные методы для улучшения управления складом в своем недавно открытом заводе Gigafactory Berlin. Два автономных дрона, получивших имена Pathfinder и Opportunity, представляют собой ключевой элемент этого стремительного развития.

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Эти дроны, названные в честь успешных марсианских миссий NASA, обеспечивают революционные возможности сканирования и инвентаризации. Pathfinder может автономно перемещаться по зданиям Gigafactory Berlin, проводя сканирование с использованием встроенной камеры. В то время как Opportunity, робот на колесах, соединен проводом с Pathfinder, предоставляет ему необходимую энергию и передает данные.

Одной из ключевых функций этих дронов является способность сканировать до 12 000 палет в день, предоставляя в режиме реального времени данные о текущем состоянии склада. Это позволяет выявлять любые расхождения между физическими запасами и цифровыми записями, что существенно улучшает точность управления запасами и сокращает возможные ошибки.

По информации, полученной из источника X, дроны Pathfinder и Opportunity поставляются британской компанией RWAview. Такой подход к использованию существующей технологии дронов для конкретных задач в производственном процессе демонстрирует прагматичный и эффективный способ интеграции инноваций.

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Этот шаг отмечает стремление Tesla к созданию высокотехнологичного производства, внедряя новаторские методы управления и автоматизации. Вопрос о расширении использования этих дронов на другие заводы компании остается под вопросом.