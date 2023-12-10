Capsule Computers, известная как Capcom, вспоминает свои первые шаги в мире видеоигр, представляя игру Mega Man 2 для NES.

Capsule Computers, несмотря на свое странное название, смогли завоевать мир видеоигр. Японские создатели, начавшие с того, чтобы продемонстрировать, что их аркадные автоматы – это настоящие "капсулы" с удовольствием, стали известными как Capcom. К середине 1980-х годов у Capcom уже были несколько хитов в аркадах, таких как 1942, Ghosts 'n Goblins и Legendary Wings. Когда эти игры появились на новой игровой консоли Nintendo, они внесли свой вклад в развитие игровой индустрии.

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На игровой консоли Nintendo Entertainment System (NES) шутеры и платформеры от Capcom были такими же захватывающими, как и их аркадные предшественники. Однако что-то отличало их от остальных. В этот момент важным стало не просто достижение максимального количества очков, а желание наслаждаться игрой дольше.

Для создания следующей игры для NES Capcom собрала команду из шести разработчиков, которые сформулировали три правила: уровень должен быть пройден за час, порядок прохождения уровней свободен, а выбор врагов внутри уровней должен обеспечивать максимальное разнообразие.

Изначально был создан первый босс с ножницами на голове, из которого возникли другие конечные боссы с разными навыками. Идея ножниц привела к принципу "камень-ножницы-бумага": сильные стороны одного являлись слабыми сторонами другого. Побеждая их, персонаж постепенно получал их навыки и был лучше подготовлен к следующим врагам.

Шестерых врагов нужно было победить: Cut Man, Elec Man, Fire Man, Bomb Man, Ice Man и Guts Man. Первые имена были понятны, но Guts Man стал загадкой для игроков за пределами Японии: почему робот, бросающий камни, не назван Rock Man?

Ответ заключался в переводе: в Японии игра получила название Rock Man – имя главного персонажа, милого синего робота с рукой, стреляющей снарядами. Следовательно, противник не мог иметь такое же имя.

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В остальном мире игра – и ее герой – были названы Mega Man. Но конечный босс, бросающий камни, остался Guts Man.