Париж планирует утроить тарифы на парковку для тяжелых автомобилей, взимая 18 евро в час у владельцев бензиновых машин свыше 1,6 тонн и электрокаров весом более 2 тонн.

Власти Парижа планируют значительное повышение стоимости парковки для тяжелых автомобилей. Согласно новому предложению, владельцы бензиновых машин весом более 1,6 тонн и электрокаров с весом более 2 тонн будут обязаны платить 18 евро в час.

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Мэр Парижа, Анн Идальго, обосновывает инициативу экологическими соображениями. По ее словам, в последние годы автомобили, используемые в Париже, стали все крупнее и тяжелее, особенно из-за увеличивающегося количества внедорожников. Это приводит к увеличению выбросов вредных веществ и проблемам с парковками. Кроме того, интересы пешеходов и велосипедистов становятся все более затрудненными.

Повышение платы за парковку призвано охватить владельцев крупногабаритных автомобилей. В первую очередь это затронет посетителей города, так как для местных жителей предусмотрены исключения. Тем не менее ожидается протест со стороны населения, зависящих от своих транспортных средств.

Увеличение стоимости парковки — часть более крупной программы по смягчению транспортных потоков в столице Франции. Под руководством Идальго уже внедрены множество мер, таких как зоны с ограничением скорости 30 км/ч, новые велосипедные дорожки и зоны без автомобилей. В долгосрочной перспективе планируется дальнейшее сокращение зависимости от автомобилей.

Голосование по этому вопросу ожидается 4 февраля 2024 года. Каждый совершеннолетний житель приглашен высказать свое мнение. Результаты будут иметь юридическую силу.

В случае утверждения меры власти столицы, перед ними встанет ряд административных сложностей. В частности, потребуется перенастройка парковочных автоматов под новые тарифы и инструктаж парковщиков. Также возможны юридические оспаривания со стороны затронутых водителей.

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Инициированное населением голосование является четким сигналом автопроизводителям: все более крупные автомобили больше не соответствуют зеленому курсу парижского правительства.