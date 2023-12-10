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Mirakl
ETH Zürich расширяется в Heilbronn благодаря щедрой донорской поддержке
ETH Zurich получит мегапожертвование от Фонда Дитера Шварца и вступит с ним в тесное сотрудничество в Хайльбронне и Цюрихе на 30 лет.

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ETH Zürich планирует создать центр цифрового преобразования на образовательном кампусе в Heilbronn, Германия, благодаря значительной поддержке Dieter Schwarz Stiftung (DSS), основанной Дитером Шварцем, создателем сети дисконт-магазинов Lidl.

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Согласно соглашению между президентом ETH Жоэлем Месотом и генеральным директором Dieter Schwarz Stiftung Райнхольдом Гейльсдёрфером, в течение следующих 30 лет планируется создание около 20 кафедр, начиная с двух новых в области информатики и данных в Цюрихе.

Первые курсы в Heilbronn начнутся в 2025 году, причем профессора ETH будут преподавать в обеих локациях. Сумма финансирования не раскрывается, но она, вероятно, составит несколько сотен миллионов евро.

Это второе зарубежное расширение для ETH после открытия их исследовательского центра в Сингапуре в 2010 году.

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Некоторые в Швейцарии высказывают опасения относительно потенциальной "утраты образовательного капитала" за рубежом из-за крупных денег, предоставленных DSS. Предполагается, что обе стороны гарантируют независимость исследований и обучения, опровергая всякие предположения об их влиянии.

#новости
Источник: heise.de
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