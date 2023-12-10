Apple решила упростить процесс покупки и аренды фильмов и телепередач на Apple TV. С предстоящим обновлением tvOS 17.2 компания уберет два отдельных приложения, предлагая владельцам использовать универсальное приложение TV для управления всем контентом.

Apple вносит изменения в опыт использования Apple TV с предстоящим обновлением tvOS 17.2. Компания принимает решение удалить два отдельных приложения, предназначенных для приобретения и аренды контента в iTunes Store. Вместо этого все функции будут интегрированы в универсальное приложение TV.

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До этого владельцам Apple TV приходилось переключаться между приложениями "iTunes-Filme" и "iTunes-TV-Sendungen" для приобретения и просмотра контента. С обновлением tvOS 17.2 пользователи будут управлять всем своим контентом непосредственно в приложении TV.

Ожидается, что обновление будет доступно для всех пользователей на следующей неделе. После установки tvOS 17.2, пользователи получат уведомление о перемещении функций и инструкции по управлению контентом в новом формате.

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Эти изменения приносят Apple ближе к осуществлению давней стратегии по постепенному устранению бренда iTunes. Новая концепция делает процесс приобретения и аренды контента более единообразным, предоставляя удобство управления всем содержимым в одном месте приложения TV.