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Apple вносит изменения в опыт использования Apple TV с предстоящим обновлением tvOS 17.2. Компания принимает решение удалить два отдельных приложения, предназначенных для приобретения и аренды контента в iTunes Store. Вместо этого все функции будут интегрированы в универсальное приложение TV.
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До этого владельцам Apple TV приходилось переключаться между приложениями "iTunes-Filme" и "iTunes-TV-Sendungen" для приобретения и просмотра контента. С обновлением tvOS 17.2 пользователи будут управлять всем своим контентом непосредственно в приложении TV.
Ожидается, что обновление будет доступно для всех пользователей на следующей неделе. После установки tvOS 17.2, пользователи получат уведомление о перемещении функций и инструкции по управлению контентом в новом формате.
Эти изменения приносят Apple ближе к осуществлению давней стратегии по постепенному устранению бренда iTunes. Новая концепция делает процесс приобретения и аренды контента более единообразным, предоставляя удобство управления всем содержимым в одном месте приложения TV.