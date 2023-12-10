Пользователи Google Drive столкнулись с потерей данных; Google работает над восстановлением, но предоставленный инструмент не всем помогает из-за локальных несинхронизированных изменений.

В последних отчетах на форуме поддержки Google появились жалобы пользователей на неожиданную утерю данных, сохраненных в Google Drive. Сотрудник команды Google Drive подтвердил, что компания в настоящее время расследует сообщенные проблемы.

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Один из пострадавших пользователей описал проблему на форуме поддержки на прошлой неделе. В сообщении он рассказал, что его файлы и папки вернулись к состоянию на май 2023 года, то есть примерно на полгода назад. Все новые файлы, созданные в течение этого времени, исчезли полностью.

Проблемы с Google Drive также подтвердили другие пользователи в комментариях к сообщению. Сотрудник поддержки Google подтвердил, что они работают над поиском причины и разработкой решения проблемы, и рекомендовал пользователям не вносить изменения в основную папку Google Drive.

На данный момент Google не предоставил точную дату выпуска исправления, но заявил, что инженеры уже работают над проблемой. Он также предупредил пользователей об опасности удаления или перемещения папки Google Drive и отсоединения учетной записи от приложения Drive.

Хотя Google предоставила инструмент восстановления для пострадавших пользователей, некоторые из них высказывают недовольство в форуме поддержки. Оказалось, что утерянные данные касаются только локальных изменений, которые еще не были синхронизированы с облаком. Таким образом, восстановление данных на серверах Google невозможно.

Используемый Google инструмент восстановления пытается восстановить данные локально с жестких дисков пользователей, но если соответствующие области памяти уже были перезаписаны, этот метод также оказывается бесполезным. Пользователи, потерявшие значительные объемы данных, выражают недовольство, особенно те, кто платил за дополнительное хранилище.

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Google предоставил инструкции по использованию инструмента восстановления в отдельной статье поддержки, включая ссылки для скачивания необходимой версии приложения Drive for Desktop.