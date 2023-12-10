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iOS 17.2 добавляет функцию, подобную NameDrop, для ускоренного обмена билетами Apple Wallet
Apple расширяет AirDrop в iOS 17.2 новой функцией, которая позволяет вам легче обмениваться посадочными талонами, билетами в кино и «другими подходящими билетами».

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"В предстоящем обновлении iOS 17.2 пользователи iPhone получат удобную возможность быстро обмениваться билетами и пропусками через AirDrop. Новая функция, напоминающая NameDrop, позволит просто поднести свой iPhone к другому устройству для моментального обмена данными.

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После установки обновления, пользователи смогут открыть приложение Wallet, выбрать нужный пропуск и, поднеся свой iPhone к верхней части другого устройства, нажать кнопку "Поделиться", которая появится на экране. Пропуск мгновенно передастся на другое устройство через AirDrop.

Для использования этой удобной функции оба устройства должны работать на iOS 17.2, а также необходимо включить AirDrop и функцию "Объединение устройств" в настройках устройства.

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Это обновление также принесет долгожданное приложение Journal, исправление проблем с Wi-Fi, поддержку беспроводной зарядки Qi2 для старых моделей iPhone, а также устранение ошибок, включая те, которые могли вызывать сбои при использовании функции NameDrop. Официальный запуск iOS 17.2 ожидается на следующей неделе."

#новости
Источник: pcmag.com
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