Threads, социальное приложение Meta, готовится к запуску в Евросоюзе – старт 14 декабря. Об этом свидетельствует обратный отсчет на Instagram для пользователей ЕС

Threads, популярное социальное приложение, может наконец добраться до пользователей Евросоюза уже на следующей неделе. Хотя Meta, компания-разработчик, еще не объявила о запуске за пределами США, на Instagram ведется обратный отсчет, указывающий на предстоящий выпуск этой соцсети, напоминающей Twitter. Согласно информации от Engadget, обратный отсчет также появляется на сайте Threads, когда его посещают из Евросоюза.

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Пользователи Instagram из ЕС также могут обнаружить в приложении QR-код, содержащий информацию о запуске Threads.

Threads был запущен в июле, но из-за строгих законов Евросоюза о защите данных не стал доступен в этом регионе. Компания Meta даже предприняла шаги по блокировке доступа к приложению через виртуальные частные сети (VPN).

Представитель Meta ранее сообщил, что "Threads в настоящее время не доступен в большинстве стран Европы, и мы предприняли дополнительные шаги, чтобы предотвратить доступ к нему оттуда на данный момент. Европа продолжает быть чрезвычайно важным рынком для Meta, и мы надеемся сделать Threads доступным здесь в будущем."

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Появление Threads в Евросоюзе было затруднено Digital Markets Act (DMA), вступившим в силу в мае. DMA запрещает повторное использование персональных данных пользователей для таргетированной рекламы без их явного согласия, что, вероятно, послужило причиной отсутствия Threads в этом регионе.