Федеральная торговая комиссия изучает инвестиции Microsoft в OpenAI в размере 13 миллиардов долларов, чтобы выяснить, не нарушают ли они антимонопольное законодательство США

FTC США и Комиссия по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) проводят предварительные расследования в связи с инвестицией Microsoft в OpenAI на сумму $13 миллиардов, чтобы выяснить, не нарушает ли это антимонопольное законодательство. Обе группы выражают беспокойство по поводу последних событий в OpenAI, когда генеральный директор компании, Сэм Альтман, был временно удален из должности, присоединился к Microsoft, а затем вернулся на пост генерального директора.

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CMA также рассматривает возможное воздействие инвестиции Microsoft на конкуренцию в Великобритании. Обе проверки находятся на стадии предварительного расследования, и формальные процедуры еще не начались.

Задача CMA включает оценку, привела ли партнерская сделка к приобретению контроля, где одна сторона получает существенное влияние или более 50% голосующих прав над другой. Важным моментом стал также конфликт между Альтманом и советом директоров OpenAI, который вызвал изменения в руководстве компании.

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Стоит отметить, что Microsoft недавно также сталкивалась с CMA и FTC по вопросу приобретения Activision Blizzard, начально заблокированного CMA, но впоследствии разрешенного после внесения компанией изменений в планы по приобретению.