Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
FTC рассматривает возможность инвестиций Microsoft в OpenAI
Федеральная торговая комиссия изучает инвестиции Microsoft в OpenAI в размере 13 миллиардов долларов, чтобы выяснить, не нарушают ли они антимонопольное законодательство США

реклама

FTC США и Комиссия по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) проводят предварительные расследования в связи с инвестицией Microsoft в OpenAI на сумму $13 миллиардов, чтобы выяснить, не нарушает ли это антимонопольное законодательство. Обе группы выражают беспокойство по поводу последних событий в OpenAI, когда генеральный директор компании, Сэм Альтман, был временно удален из должности, присоединился к Microsoft, а затем вернулся на пост генерального директора.

реклама

CMA также рассматривает возможное воздействие инвестиции Microsoft на конкуренцию в Великобритании. Обе проверки находятся на стадии предварительного расследования, и формальные процедуры еще не начались.

Задача CMA включает оценку, привела ли партнерская сделка к приобретению контроля, где одна сторона получает существенное влияние или более 50% голосующих прав над другой. Важным моментом стал также конфликт между Альтманом и советом директоров OpenAI, который вызвал изменения в руководстве компании.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоит отметить, что Microsoft недавно также сталкивалась с CMA и FTC по вопросу приобретения Activision Blizzard, начально заблокированного CMA, но впоследствии разрешенного после внесения компанией изменений в планы по приобретению.

#новости
Источник: pcmag.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от США системы FrankenSAM – теперь воздушные цели ВС РФ будут атакованы "гибридом"
1
Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году - NASA подтверждает и расказывает почему
4
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
5
Более 30 видеокарт проверили в Avatar: Frontiers of Pandora — GeForce RTX 4090 еле выдает 60 FPS
20
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
+
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
13
Премьер Молдавии Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 каналов
+
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
1
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
5
Android Auto теперь запоминает, где вы припарковали свой автомобиль
+
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
+
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
+
Японские конструкторы испытали ракетный двигатель, работающий на биотопливе с коровьих ферм
2
Астрономы нашли необычную звезду, которая вращается вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
+
Курс Cardano (ADA) взлетел на 18,5% за сутки
+
YouTube блокирует Brave, браузер, который позволяет смотреть видео без рекламы
11
Депутат Журова: Запад пытается оправдаться перед народом из-за трат на Украину
+
Объемы торгов JTO превысили $1,45 млрд
+
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
13
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
12
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
8
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
5
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
Почему второй срок Трампа может быть опасен для его политических противников
1

Сейчас обсуждают

unhurtable
17:59
И как давно снаряды стали гореть а не детонировать, ах, да, это по исследованиям Британских ученых, не иначе?
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
Михаил Башкин
17:57
Горячая штучка
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Сергей Кондратенко
17:57
Ну честно. Как же вы красноперые задолбали. Вы как и ЛГБТ, вот вас 15% а токсичности на 85. Да просто карты зелёных умывают вам год за годом и все тут. ЛоЛ. И да Хуанг не хороший человек только потому...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
unhurtable
17:56
Фига-се, а с каких пор время полета стало признаком смены поколения?
National Interest: новые модификации F-16 наделяют его возможностями истребителей пятого поколения
Exolon
17:55
Че пристали, эт готовая система. Разгонять нельзя.
National Interest: новые модификации F-16 наделяют его возможностями истребителей пятого поколения
unhurtable
17:53
А еще2 ядреные бонбы и пятьсот терминаторов, угу, хотеть и мочь две абсолютно разные вещи...
Спикер ВС ВСУ Игнат: Украина хочет получить "на Новый год" 150 истребителей F-16
unhurtable
17:51
"Умножить в разы" помощи хохлоине можно лишь передав им дорогое оружие, а такое США нафиг не надо, проще старье которому пора под списание впихивать задорого, попутно разбирая бабло не отходя от кассы...
Rzeczpospolita: Бывший советник офиса украинского президента "предрекает" три сценария для Украины
unhurtable
17:48
Нафиг-нафиг, пусть у себя и закупаются и заправляются во всех смыслах...
Финляндия рассматривает возможность открытия границы с Россией после скандала с иммигрантами
Александар Бугаев
17:43
Ну новым играм все мощнее и мощнее нужны карты.
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Олесь Кука
17:43
Мне было достаточно увидеть способ крепление аккумулятора, чтобы понять, что это шизоидное поделие криворукого школяра
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем