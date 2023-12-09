Pixel 8 Pro должен был получить значительные улучшения от Feature Drop, включая использование нового искусственного интеллекта Gemini Nano

Обладатели смартфонов Pixel от Google испытывают задержку с получением последнего обновления, названного Feature Drop. Несмотря на то что обновление было анонсировано некоторое время назад, многие пользователи все еще не получили его на своих устройствах.

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Даже на устройствах, используемых в редакции Golem.de, обновление уже доступно на Pixel Tablet, но Pixel 8 Pro все еще ожидает своей очереди для обновления.

По данным сообщества Reddit, многие пользователи Pixel разных моделей сообщают, что им также не пришло обновление. Эта проблема затрагивает пользователей не только в Европе, но и в США и Индии.

Pixel 8 Pro должен был получить значительные улучшения от Feature Drop, включая использование нового искусственного интеллекта Gemini Nano. Однако, как сообщает Android Authority, некоторые из обещанных новых функций искусственного интеллекта могут отсутствовать.

Android Authority также сообщает, что установка обновления вручную на Pixel 8 Pro, хоть и доступна для опытных пользователей, может быть сложной для менее опытных. Кроме того, некоторые функции, такие как поддержка видеоускорения и искусственного интеллекта для аудиозаписей, не работают после установки.

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Причины долгой задержки Feature Drop от Google не раскрываются, и пользователи остаются в ожидании этого обновления.