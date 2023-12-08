Microsoft возвращается к ежегодным обновлениям Windows, и возможно, готовит новую платформу Windows с кодовым названием "Germanium"

Microsoft внесла изменения в стратегию обновлений операционной системы Windows. Теперь компания переходит к ежегодному циклу выпуска функциональных обновлений для Windows вместо традиционных крупных версий, которые выпускались раз в три года. Это означает, что пользователи будут получать более частые обновления, включающие новые функции и улучшения.

реклама

Этот новый подход уже стал заметен в текущей версии Windows 11, известной как 23H2, которая представляет собой первое крупное обновление за год. Ранее Microsoft акцентировала внимание на выпуске ежемесячных обновлений без значительных изменений интерфейса.

Кроме того, появились информационные данные о том, что в 2024 году ожидается выпуск новой Windows-платформы с кодовым именем Germanium. Эта новая версия операционной системы может оказаться Windows 12 и будет сфокусирована на поддержке ARM-процессоров. Сотрудничество Microsoft с Qualcomm может способствовать расширению использования Windows на устройствах с ARM-архитектурой.

Перед выпуском новой платформы ожидается выпуск еще одного крупного обновления для Windows 11, которое, по предварительным данным, может появиться в сентябре или октябре 2024 года. Это обновление будет сосредоточено на расширении возможностей искусственного интеллекта в операционной системе.

Компания также работает над улучшением Copilot, инструмента для поиска и работы с приложениями в Windows. Предполагается, что новая версия Copilot будет локально работать на устройстве и использовать выделенный искусственный интеллект, что позволит улучшить поиск и взаимодействие с приложениями.

Первые устройства, работающие на новой Windows-платформе Germanium и с ARM-процессорами, могут появиться уже в летнее время 2024 года, а крупное обновление для Windows 11 ожидается в конце 2024 года.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти изменения в стратегии обновлений Windows означают более частые и непрерывные улучшения операционной системы для пользователей.