Хакеры обнаружили "выключатель" в поездах, произведенных компанией Newag, который мог привести к их остановке.

Группа хакеров из Dragon Sector сообщила о своем открытии - внедрении программного ограничения, известного как "killswitch", в программное обеспечение поездов, произведенных крупнейшим польским производителем железнодорожных транспортных средств, компанией Newag. Этой информацией поделился один из участников исследования, Сергей "q3k" Базаньски, на платформе Mastodon.

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Это исследование началось после серии экономических и организационных решений. В результате нового конкурса на обслуживание и техническое обслуживание железнодорожных поездов, проведенного компанией Koleje Dolnośląskie (Нижнешлезские железные дороги, KD), Newag проиграл конкуренту SPS, который предложил более выгодные условия.

Однако после обслуживания SPS и KD столкнулись с серьезной проблемой: поезда больше не могли двигаться, так как электромоторы перестали получать электроэнергию.

Newag не предоставил должной поддержки, и ситуация оказалась критической. Перед тем как отменить контракт с SPS и вернуться к Newag, KD пригласили хакеров из Dragon Sector для поиска решения.

Хотя исследование было сложным из-за ограниченной документации и сложности в работе с программным оборудованием, хакерам удалось исследовать конфигурацию различных поездов и, наконец, восстановить работоспособность одного из них.

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Этот инцидент подчеркивает важность обеспечения безопасности и доступности документации для обслуживания и устойчивости железнодорожных транспортных средств.