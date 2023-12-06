Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 неожиданно вернулась на Землю и теперь находится на орбите нашей планеты.

Индийская космическая миссия Chandrayaan-3, которая изначально была направлена к Луне, неожиданно вернулась на Землю и сейчас находится на её орбите. Это стало известно благодаря заявлению Индийской космической исследовательской организации (ISRO). Ракета, которая должна была завершить свою миссию на Луне, вместо этого возвращается домой с 22 ноября. Такой шаг стал возможным благодаря оставшемуся на борту топливу в количестве более 100 кг, которое позволило совершить маневры для возвращения на Землю.

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Chandrayaan-3 успешно выполнила все задачи на Луне, включая доставку лунохода Vikram и ровера Pragyan, а также проведение наблюдений Земли с лунной орбиты с помощью инструмента SHAPE. Эти наблюдения теперь продолжаются с орбиты Земли, открывая новые возможности для исследований в области астрономии и планетологии.

После изменения орбиты вокруг Луны и покидания её 10 ноября, Chandrayaan-3 начала вращаться вокруг Земли, совершая один оборот за почти 13 дней. Это позволило провести дополнительные измерения Земли с помощью инструмента SHAPE, в том числе специальные наблюдения во время солнечного затмения в октябре.

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Этот внезапный возврат Chandrayaan-3 на Землю демонстрирует гибкость и инновационный подход индийской космической программы, позволяя ученым собрать ценные данные, которые будут использоваться в будущих миссиях. Возвращение ракеты также подчеркивает растущую роль Индии в мировых космических исследованиях и её способность успешно выполнять сложные космические миссии.