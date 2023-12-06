Discord выпустил обновление мобильного приложения с улучшенной навигацией, акцентом на обмен сообщениями и рядом других улучшений, основанных на отзывах пользователей.

Сервис Discord анонсировал значительное обновление своего мобильного приложения, делая акцент на функциональности сообщений и внедряя ряд запрашиваемых пользователями усовершенствований. Как отметил Франческо Полицци, групповой менеджер продуктов Discord, новый дизайн приложения ориентирован на использование в мобильных условиях и включает в себя более удобную организацию многофункциональных социальных возможностей сервиса.

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В рамках последних обновлений, классические кнопки навигации Discord были заменены на новую систему вкладок, облегчающую доступ к серверам, сообщениям, уведомлениям и профилю пользователя. Произошло переосмысление дизайна интерфейса, в том числе сохранение вертикального расположения серверов для удобства переключения между ними.

Теперь отдельная секция приложения посвящена сообщениям, где собраны личные и групповые чаты. Нововведение упрощает общение, а также включает область статуса в верхней части экрана, позволяя видеть активность друзей в реальном времени. Для удобства пользователей добавлена функция закрепления часто используемых диалогов и групповых чатов.

Улучшения также коснулись визуализации каналов и веток сообщений с более четким отображением медиаконтента, ссылок и файлов. Поиск в приложении был переработан: теперь универсальная строка поиска позволяет находить сообщения, вложения, закрепленные сообщения и файлы.

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Среди других новшеств - обновленная визуальная составляющая приложения, включая доработанную страницу профиля, более качественную поддержку публикации изображений и видео, а также новый интерфейс для видео- и голосовых звонков, адаптированный для мобильных устройств. Discord также представил долгожданный ночной режим "Midnight" и улучшил производительность приложения, обещая более быстрый запуск и сниженное потребление данных.