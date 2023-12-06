Трейлер GTA VI установил новый рекорд просмотров на YouTube, собрав 85 миллионов просмотров за первые 22 часа, что превысило предыдущий рекорд MrBeas

В мире игровой индустрии произошло знаковое событие: трейлер новейшей игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) собрал рекордное количество просмотров на YouTube, превзойдя видео популярного блогера MrBeast. Всего за 22 часа после публикации трейлер привлек внимание 85 миллионов зрителей, чем значительно превысил предыдущий рекорд в 59,4 миллиона просмотров, установленный MrBeast.

реклама

Этот успех стал возможным благодаря многолетнему ожиданию фанатов: последний релиз в серии GTA был еще в сентябре 2013 года. Grand Theft Auto V быстро завоевала популярность, установив рекорд по доходам в первые 24 часа продаж, и по-прежнему остается одной из самых продаваемых игр в истории.

Изначально Rockstar Games планировала представить трейлер во вторник утром, но из-за утечки информации на платформе X (Twitter) компания решила ускорить выпуск официального трейлера, удалив при этом утечку.

Пост о запуске трейлера на официальной странице Rockstar Games в социальной сети X привлек огромное внимание, собрав более 1,1 миллиона лайков и 82 миллиона просмотров.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоит отметить, что рекорд по количеству просмотров за сутки все еще удерживает музыкальное видео на песню группы BTS "Butter", набравшее 108 миллионов просмотров.