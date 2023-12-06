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В мире игровой индустрии произошло знаковое событие: трейлер новейшей игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) собрал рекордное количество просмотров на YouTube, превзойдя видео популярного блогера MrBeast. Всего за 22 часа после публикации трейлер привлек внимание 85 миллионов зрителей, чем значительно превысил предыдущий рекорд в 59,4 миллиона просмотров, установленный MrBeast.
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Этот успех стал возможным благодаря многолетнему ожиданию фанатов: последний релиз в серии GTA был еще в сентябре 2013 года. Grand Theft Auto V быстро завоевала популярность, установив рекорд по доходам в первые 24 часа продаж, и по-прежнему остается одной из самых продаваемых игр в истории.
Изначально Rockstar Games планировала представить трейлер во вторник утром, но из-за утечки информации на платформе X (Twitter) компания решила ускорить выпуск официального трейлера, удалив при этом утечку.
Пост о запуске трейлера на официальной странице Rockstar Games в социальной сети X привлек огромное внимание, собрав более 1,1 миллиона лайков и 82 миллиона просмотров.
Стоит отметить, что рекорд по количеству просмотров за сутки все еще удерживает музыкальное видео на песню группы BTS "Butter", набравшее 108 миллионов просмотров.