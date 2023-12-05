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Mirakl
Disney обвиняют в подкупе совета Флориды
Совет, назначенный губернатором Флориды Роном Де Сантисом для надзора за парками развлечений Walt Disney, обвинил компанию в предоставлении миллионов долларов в виде билетов, скидок на проживание в отелях, товаров и других льгот предыдущему местному совету и его сотрудникам.

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Борд, назначенный губернатором Флориды Роном ДеСантисом для контроля над тематическими парками Walt Disney, обвинил компанию в том, что она предоставляла предыдущей местной дирекции и ее сотрудникам билетов на миллионы долларов, скидок на проживание в отелях, товаров и других преимуществ, которые можно было бы сравнить с подкупом государственных чиновников.

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"В течение многих лет компания обращалась с сотрудниками района, как с собственными сотрудниками Disney, предоставляя, например, бесплатные ежегодные абонементы и крупные скидки - преимущества и льготы, которые были бы сравнимы с подкупом", - гласит 80-страничный доклад, который новой дирекции нужно было подготовить для ДеСантиса и флоридского законодательства в течение одного года с момента ее создания.

Доклад утверждает, что дирекция наслаждалась "исключительно широкими полномочиями для саморегулирования, по усмотрению Disney". Он пришел к выводу, что дирекция "была нацелена на обслуживание Disney", который контролировал предыдущую дирекцию.

Текущая дирекция не обвиняет предыдущую в уголовной деятельности в своем докладе. Однако доклад заключает, что старая дирекция "нуждалась в реформах, и, следовательно, законодательство вполне обосновано было введение новой дирекции для контроля над пожарной защитой, водоочисткой и другими услугами.

Центральный комитет по надзору в Центральной Флориде проведет голосование в среду относительно принятия доклада, который был подготовлен группой экспертов.

Представитель Disney заявил, что доклад является "попыткой пересмотра истории". "Этот доклад не является объективным или надежным и направлен только на продвижение интересов Центрального флоридского комитета по надзору за туристическими районами (CFTOD) в его расточительном судебном разбирательстве, которое может привести к срыву инвестиций в районе. Кроме того, это не меняет того факта, что ДеСантис назначил комитет CFTOD для наказания Disney за использование своего конституционного права на свободное слово".

Очень вероятно, что результаты доклада повлияют на будущее законодательство, согласно источнику, ознакомленному с ситуацией, который отказался раскрывать подробности. Disney не прямо обсуждает обвинения, представленные в докладе. Бывшие пять членов дирекции не смогли немедленно выразить свое мнение.

Сотрудничество Disney и Флориды рухнуло в прошлом году после того, как Disney выступила против нового штатного закона, ограничивающего преподавание вопросов ЛГБТ в школах. В ответ на это Disney было заявлено, что в феврале флоридская легислатура заменила старую дирекцию новой Дирекцией по надзору в Центральной Флориде, членов которой назначает ДеСантис. Губернатор Флориды, подписывая закон, провозгласил "окончание корпоративного царства".

Disney временно передавала земельные участки потенциальным членам дирекции, чтобы они могли участвовать в управлении Рида Крик. В то время как по отчету, это было связано с оплатой налогов на собственность от имени чиновников. Доклад не назвал этих чиновников.

По многим другим важным утверждениям, доклад указывает, что Disney практически "захватила" сотрудников и членов дирекции, "переливая" их подарками и роскошными расходами. Disney предоставляла сотрудникам, членам дирекции, пенсионерам и поставщикам бесплатные ежегодные абонементы и скидки на круизы, проживание в отелях, товары и продукты.

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#новости
Источник: reuters.com
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