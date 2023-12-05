Apple предупредила индийское правительство о том, что новое правило о необходимости у всех смартфонов иметь универсальный порт USB-C может повлиять на достижение компанией целей по местной производству.

Apple предупредила индийское правительство о возможном несоблюдении целей по местному производству, если Нью-Дели последует примеру Европейского союза и потребует, чтобы у существующих iPhone появился универсальный порт USB-C, как показывает документ правительства. Американский технологический гигант лоббирует освобождение от этого требования или его отсрочку.

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Индия планирует внедрить правило Европейского союза, согласно которому смартфоны должны иметь универсальный зарядный порт USB-C, и ведет переговоры с производителями о внедрении этого требования в Индии до июня 2025 года, что на полгода позже, чем в Европейском союзе. Все производители, включая Samsung, согласились с планами Индии, но Apple выступает против этой идеи.

На протяжении многих лет Apple предлагала уникальный разъем Lightning на своих iPhone. Однако Европейский союз оценивает, что единое зарядное устройство сэкономит около $271 миллиона для потребителей, и Индия заявила, что это снизит количество электронных отходов и упростит жизнь пользователям.

На закрытом совещании 28 ноября, проведенном Министерством информационных технологий Индии, Apple просила исключить существующие модели iPhone из данного правила, предупредив, что в противном случае компании будет трудно достичь целей производства, установленных в рамках программы инцентивов, связанных с производством в Индии.

Программа инцентивов (PLI) является ключевым проектом премьер-министра Нарендры Моди и предоставляет электронным производителям в Индии фискальные стимулы для новых инвестиций и увеличения продаж телефонов каждый год. Ее широко используют поставщики Apple, такие как Foxconn, для расширения производства iPhone в стране.

На совещании Apple не представила количественную оценку влияния на производство, и Министерство информационных технологий решило пересмотреть запрос и принять решение позднее, сообщили два источника, знакомых с обсуждениями.

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Индия рассматривается как следующий фронт роста для Apple после Китая. Аналитик Apple Минг-Чи Куо оценил, что в 2023 году 12-14% производства iPhone будут приходиться на Индию, и этот показатель может возрасти до 25% в следующем году.