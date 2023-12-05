100 дней после вступления в силу Digital Services Act (DSA) крупные интернет-компании, включая Google, Amazon и TikTok, продолжают игнорировать его требования, используя темные шаблоны и не обеспечивая прозрачность в рекламе.

С момента вступления в силу Digital Services Act (DSA), что можно перевести как "Закон о цифровых услугах", прошло 100 дней, но крупные онлайн-платформы, такие как Google, Amazon и TikTok, до сих пор не выполняют его требования полностью. Об этом свидетельствует исследование Всенемецкой ассоциации потребителей (Vzbv), которая ближе рассмотрела десятки крупных онлайн-платформ и поисковых систем.

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По данным исследования, эти компании продолжают использовать обманчивые дизайн-решения, так называемые "темные шаблоны" (Dark Patterns), которые целенаправленно влияют на поведение и восприятие пользователей. Рамона Поп, глава Vzbv, выразила свое недоумение результатами исследования и заявила, что "поражает, насколько настойчиво компании нарушают действующие законы или реализуют их очень поверхностно". Она призывает обеспечить лучшую защиту потребителей от непрозрачных бизнес-практик и "темных шаблонов".

Также были выявлены проблемы в соблюдении требований по прозрачности в рекламе. Например, исследование касалось Instagram, Snapchat, TikTok и X (Twitter), и ни один из этих провайдеров не удовлетворяет требования предоставить потребителям понятную и легко доступную информацию о критериях размещения рекламы. Snapchat, по данным исследования, даже не предоставил явного обозначения рекламы.

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Digital Services Act (DSA) начнет полностью действовать в феврале следующего года. До этого как онлайн-сервисы, так и страны ЕС должны выполнить свою часть работы и установить работоспособные органы надзора. Рамона Поп подчеркивает, что "для обеспечения защиты интересов потребителей необходимо создать национальные центральные органы надзора, которые будут эффективно контролировать деятельность всех онлайн-платформ".