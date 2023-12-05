Датские профсоюзы выразили свою солидарность с идущими в Швеции протестными акциями против компании Tesla, принимая решение о прекращении транспортировки автомобилей Tesla в Швецию.

Датская профсоюзная организация 3F Transport объявила о своей поддержке протестным действиям против компании Tesla, которые начались в Швеции. Согласно сообщениям Датского Радио (DR), датские докеры и транспортные работники теперь отказываются принимать и перевозить автомобили Tesla в Швецию.

реклама

Эти действия являются ответом на призыв шведской стороны, где работники борются за заключение коллективного договора в мастерских Tesla. Начавшись около шести недель назад, протесты в Швеции привели к значительному давлению на Tesla, которая считает Швецию одним из своих ключевых рынков в Европе.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Конфликт между компанией и профсоюзом IF Metall начался еще в 2018 году, и после провала переговоров в этом году было принято решение о протестах. Также сообщается, что Tesla обратилась в суд против шведской транспортной агентства из-за отказа в выдаче номерных знаков для автомобилей во время протестов и пыталась обойти протесты, используя транспортные средства из Дании. Теперь же с участием датских профсоюзов Tesla столкнется с дополнительными трудностями.