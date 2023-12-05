Ericsson выиграл важный контракт с AT&T на строительство телекоммуникационной сети с использованием технологии ORAN, что привело к значительному росту акций компании и падению акций Nokia на фоне этой новости.

Компания Ericsson, известный производитель телекоммуникационного оборудования из Швеции, выиграла крупный контракт от американского телеком-оператора AT&T для построения сети по технологии ORAN, что вызвало существенное повышение их акций на 9%. Этот контракт, оцененный в $14 миллиардов на пять лет, предполагает покрытие 70% беспроводного трафика AT&T в США к концу 2026 года. В результате, акции Ericsson достигли лучших показателей за последние годы, возглавив европейский индекс STOXX 600.

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С другой стороны, акции Nokia понесли убытки, упав на 8% после объявления AT&T. Nokia, которая также является конкурентом Ericsson на североамериканском рынке, постепенно уступает свою долю в пользу Ericsson. Снижение акций Nokia также вызвано опасениями, что доходы компании от AT&T уменьшатся в ближайшие 2-3 года, что влияет на общую финансовую перспективу компании.

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Технология ORAN, или open radio access network, предлагает операторам связи возможность значительного сокращения затрат за счет использования облачного программного обеспечения и оборудования от различных поставщиков, а не привязки к проприетарному оборудованию, как это было у традиционных поставщиков, включая Nokia и Huawei.