После резкого падения акций Sanofi генеральный директор компании Пол Хадсон под давлением инвесторов должен объяснить планы по увеличению расходов на НИОКР и потенциальную отдачу от этих инвестиций

Генеральный директор Sanofi, Пол Хадсон, столкнулся с требованиями инвесторов объяснить планы по увеличению расходов на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность (НИОКР) и их потенциальную отдачу. Это следует после того, как акции французского фармацевтического гиганта резко упали на 15% из-за неожиданного отказа Хадсона от целей по прибыли на 2025 год в пользу увеличения бюджета на испытания новых лекарств.

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Неожиданный поворот в стратегии компании вызвал резкую реакцию рынка, особенно из-за отсутствия подробностей о планах расходов. Хадсон, возглавивший Sanofi четыре года назад с целью возрождения линейки лекарственных препаратов компании, пообещал предоставить более детальную информацию на предстоящем инвесторском дне 7 декабря.

Инвесторы ожидают от Хадсона конкретики относительно того, сколько компания планирует тратить на разработку каждого нового лекарства и какова ожидаемая отдача от этих вложений. По данным аналитиков, доля расходов Sanofi на НИОКР относительно продаж в прошлом году составила около 15.6%, что значительно ниже среднего уровня по отрасли.

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Особое внимание уделяется таким препаратам, как frexalimab против рассеянного склероза и amlitelimab для лечения экземы, которые должны пройти дорогостоящие клинические испытания третьей фазы в следующем году.