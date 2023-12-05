Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли посетил Руанду для подписания соглашения о переселении беженцев, что вызвало дискуссии и критику в связи с юридическими и этическими вопросами, связанными с депортацией беженцев.

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Руанду для подписания соглашения о переселении беженцев, несмотря на решение Верховного суда, признавшего подобную программу незаконной. По плану, Великобритания будет отправлять беженцев, прибывших на ее территорию без официального разрешения, в Руанду, стремясь таким образом сдержать поток мигрантов через Ла-Манш.

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Эта инициатива является частью общей стратегии британского правительства по уменьшению миграции и привлекла внимание других стран, рассматривающих подобные меры. Однако Верховный суд Великобритании ранее заявил, что депортация беженцев нарушает международные нормы прав человека.

В ответ на это, Великобритания ищет пути пересмотра соглашения с Руандой, чтобы учесть опасения суда и включить в договор обязательство не высылать беженцев, отправленных из Британии. Премьер-министр Риши Сунак испытывает значительное давление в связи с необходимостью сокращения числа мигрантов, особенно тех, кто прибывает через Ла-Манш на маломерных судах.

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План предполагает отправку тысяч беженцев в Руанду и уже привлек финансирование в размере 140 миллионов фунтов стерлингов. Критики политики, включая оппозицию, религиозных лидеров и Агентство ООН по делам беженцев, высказались против этого решения, назвав его неэффективным и неэтичным.