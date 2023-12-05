Пользователи PlayStation Network сообщают о массовом приостановлении своих аккаунтов без предварительного объяснения причин от Sony

В понедельник пользователи PlayStation Network столкнулись с неожиданным приостановлением своих аккаунтов. Без предупреждения и объяснения причин они получили сообщения от Sony о том, что их аккаунты "постоянно приостановлены за нарушение Условий использования PlayStation Network". Похожие сообщения от пользователей появились на Reddit, а также на страницах PlayStation в Facebook и Instagram.

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Данный инцидент вызвал беспокойство среди пользователей, так как многие из них инвестировали значительные суммы в цифровые игры для PlayStation, к которым теперь они потеряли доступ. На данный момент, Sony не прокомментировала ситуацию, и на официальной странице поддержки PlayStation нет никакой информации о проблемах. Также компания не публиковала никаких сообщений о данной проблеме на своих социальных сетях.

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Неясно, насколько широко распространена проблема. В процессе проверки своего PS5 автор статьи смог без проблем войти в игры Baldur’s Gate 3 и Fortnite, а также успешно авторизоваться в приложении PlayStation на iOS.