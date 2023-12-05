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Bitcoin продемонстрировал значительный рост, увеличив свою стоимость на 12% за последнюю неделю и достигнув пика в $42 000. Это самый высокий уровень курса криптовалюты с апреля 2022 года. Данный рост обусловлен растущими ожиданиями утверждения Bitcoin ETF и предположениями о сокращении процентных ставок в США.
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Тем временем в сфере графических процессоров, несмотря на повышение стоимости Bitcoin, майнинг на GPU остается малоприбыльным. Например, добыча криптовалюты на карте RTX 4090 может приносить чуть более $1 в день после вычета затрат на электроэнергию, но для окупаемости потребуется несколько лет.
В то же время рынок GPU испытывает давление из-за санкций США против китайских производителей ИИ-процессоров, что приводит к дефициту и увеличению цен. Контрабандисты активно закупают GPU для переправки в Китай, усиливая дефицит на рынке. Производители видеокарт также адаптируют свои продукты под потребности ИИ, что может оказывать дополнительное влияние на ценообразование.
Сегодняшний рост стоимости Bitcoin на 5% заметен на графиках, хотя встречает сопротивление у отметки $42 000. Ожидания одобрения Bitcoin ETF и изменения в экономической политике США могут поддерживать рост криптовалюты.
Вспоминая апрель 2022 года, когда Bitcoin также достигал $42 000, можно отметить, что тогда цены на графические карты были значительно выше из-за спроса на майнинг криптовалют. Сейчас, когда майнинг на GPU утратил свою рентабельность, цены на видеокарты значительно снизились.
Тем не менее, несмотря на уменьшение спроса на майнинг, цены на GPU нового поколения остаются высокими, особенно на топовые модели. Это связано с возрастающим интересом к использованию GPU в области ИИ и машинного обучения.