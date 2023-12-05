Bitcoin достиг нового максимума в 2023 году, преодолев отметку в $42 000

Bitcoin продемонстрировал значительный рост, увеличив свою стоимость на 12% за последнюю неделю и достигнув пика в $42 000. Это самый высокий уровень курса криптовалюты с апреля 2022 года. Данный рост обусловлен растущими ожиданиями утверждения Bitcoin ETF и предположениями о сокращении процентных ставок в США.

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Тем временем в сфере графических процессоров, несмотря на повышение стоимости Bitcoin, майнинг на GPU остается малоприбыльным. Например, добыча криптовалюты на карте RTX 4090 может приносить чуть более $1 в день после вычета затрат на электроэнергию, но для окупаемости потребуется несколько лет.

В то же время рынок GPU испытывает давление из-за санкций США против китайских производителей ИИ-процессоров, что приводит к дефициту и увеличению цен. Контрабандисты активно закупают GPU для переправки в Китай, усиливая дефицит на рынке. Производители видеокарт также адаптируют свои продукты под потребности ИИ, что может оказывать дополнительное влияние на ценообразование.

Сегодняшний рост стоимости Bitcoin на 5% заметен на графиках, хотя встречает сопротивление у отметки $42 000. Ожидания одобрения Bitcoin ETF и изменения в экономической политике США могут поддерживать рост криптовалюты.

Вспоминая апрель 2022 года, когда Bitcoin также достигал $42 000, можно отметить, что тогда цены на графические карты были значительно выше из-за спроса на майнинг криптовалют. Сейчас, когда майнинг на GPU утратил свою рентабельность, цены на видеокарты значительно снизились.

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Тем не менее, несмотря на уменьшение спроса на майнинг, цены на GPU нового поколения остаются высокими, особенно на топовые модели. Это связано с возрастающим интересом к использованию GPU в области ИИ и машинного обучения.