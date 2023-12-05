Первый трейлер GTA VI был выпущен раньше запланированного времени, подтвердив ряд утечек информации и представив улучшенную графику и новых главных героев. Релиз игры запланирован на 2025 год для консолей нового поколения

Первый трейлер долгожданной игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games был выпущен раньше запланированного времени, вызвав огромный интерес среди поклонников. Изначально запланированный к показу 5 декабря в 9 утра по восточно-американскому времени, трейлер был опубликован уже 4 декабря в 18:30, на 14 часов раньше намеченного. Предположительно, это решение было вызвано утечкой низкокачественной версии трейлера в социальные сети.

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Видео трейлера быстро побило рекорд YouTube по количеству просмотров за первый час. В пресс-релизе Rockstar Games упоминается, что релиз игры запланирован на 2025 год для консолей PS5 и Xbox Series X|S, однако информация о версии для PC пока отсутствует.

Трейлер Grand Theft Auto VI подтверждает множество деталей, которые ранее просочились в сеть, но представлены с характерным для Rockstar высоким качеством продакшена. В трейлере демонстрируется значительное улучшение качества графики, включая более реалистичные модели персонажей и улучшенное освещение. Хотя наличие реального трассирования лучей пока не подтверждено, есть основания полагать, что эта технология также будет реализована в игре.

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Трейлер также демонстрирует социальную сатиру, присущую серии GTA, включая элементы, вдохновленные социальными сетями, такими как Vine и TikTok. Главными героями новой части являются пара, напоминающая знаменитых бандитов времен Великой депрессии Бонни и Клайда, что обещает интересный сюжет.