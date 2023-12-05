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Первый трейлер долгожданной игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games был выпущен раньше запланированного времени, вызвав огромный интерес среди поклонников. Изначально запланированный к показу 5 декабря в 9 утра по восточно-американскому времени, трейлер был опубликован уже 4 декабря в 18:30, на 14 часов раньше намеченного. Предположительно, это решение было вызвано утечкой низкокачественной версии трейлера в социальные сети.
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Видео трейлера быстро побило рекорд YouTube по количеству просмотров за первый час. В пресс-релизе Rockstar Games упоминается, что релиз игры запланирован на 2025 год для консолей PS5 и Xbox Series X|S, однако информация о версии для PC пока отсутствует.
Трейлер Grand Theft Auto VI подтверждает множество деталей, которые ранее просочились в сеть, но представлены с характерным для Rockstar высоким качеством продакшена. В трейлере демонстрируется значительное улучшение качества графики, включая более реалистичные модели персонажей и улучшенное освещение. Хотя наличие реального трассирования лучей пока не подтверждено, есть основания полагать, что эта технология также будет реализована в игре.
Трейлер также демонстрирует социальную сатиру, присущую серии GTA, включая элементы, вдохновленные социальными сетями, такими как Vine и TikTok. Главными героями новой части являются пара, напоминающая знаменитых бандитов времен Великой депрессии Бонни и Клайда, что обещает интересный сюжет.