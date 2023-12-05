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Последнее обновление Windows, оказавшее влияние на пользователей Windows 10, 11 и Server 2022, привело к неожиданному результату: без исключения все установленные принтеры, независимо от их марки, были переименованы в модель HP LaserJet M101-M106, с соответствующей сменой иконок. Эта проблема, впервые замеченная 28 ноября, продолжает беспокоить пользователей, что свидетельствует о том, что Microsoft пока не устранила неполадку.
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К тому же, обновление автоматически устанавливает приложение HP Smart, которое предназначено для работы с принтерами HP, позволяя сканировать, печатать и делиться документами. Интересно, что эта ошибка затрагивает даже те системы, где нет подключенных принтеров, а также принтеры других брендов, подключенные через сеть или напрямую.
Установка приложения HP Smart происходит без согласия пользователя, вследствие изменения метаданных на HP LaserJet. Несмотря на то, что некоторые пользователи сообщают о нормальной работе принтеров после этого изменения, проблема сохраняется. На данный момент от Microsoft нет официального ответа на эту ситуацию, и не предложено решений для исправления ошибки.
HP, в ответ на запросы от Gizmodo, заявила, что ищет причину этой проблемы. Пока решение не найдено, пользователям рекомендуется не обновлять Windows начиная с 27 ноября, чтобы избежать этих неприятностей, до того как Microsoft представит исправление для пострадавших систем.