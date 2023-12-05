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Mirakl
ASUS выпускает графическую карту Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X
ASUS представила новую модель Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X, особенностью которой является система охлаждения типа "blower", предназначенная для использования в условиях ограниченного пространства, например, в серверных стойках

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Недавно компания ASUS представила новинку в своей линейке графических карт - Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X. Эта инновационная модель выделяется дизайном с системой охлаждения типа "blower", которая идеально подходит для использования в условиях ограниченного воздушного потока, таких как серверные стойки и компактные системы. Запуск этого продукта актуален в свете растущего спроса на приложения искусственного интеллекта и глубокого обучения, где эффективные решения для охлаждения играют ключевую роль.

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Графическая карта Turbo GeForce RTX 4070 разработана с учетом долговечности и эффективности, оснащена вентилятором с двойным шарикоподшипником, что удваивает срок службы по сравнению с традиционными вентиляторами с рукавным подшипником. Карта также использует технологию Auto-Extreme от ASUS - это автоматизированный процесс производства, повышающий качество продукта.

По физическим размерам Turbo GeForce RTX 4070 обладает двухслотовым дизайном и имеет длину 269 мм, что делает ее более компактной по сравнению с другими высококлассными моделями ASUS. Такой размер позволяет устанавливать несколько графических карт на одну материнскую плату при условии достаточного количества слотов расширения и пространства.

С точки зрения производительности Turbo GeForce RTX 4070 соответствует референсным спецификациям Nvidia с максимальной частотой 2475 МГц. Хотя эта модель и не предлагает самую высокую частоту в серии RTX 4070, ее конструкция оптимизирована для узких пространств, таких как серверные стойки.

Для питания Turbo GeForce RTX 4070 использует стандартный 8-контактный PCIe разъем, расположенный сзади для удобства управления кабелями, особенно в серверных конфигурациях. Рекомендуемая мощность блока питания для одной карты составляет 650 Вт, при использовании нескольких карт потребуется более мощный блок питания.

Опции подключения включают четыре видеовыхода: один порт HDMI 2.1a и три выхода DisplayPort 1.4a с поддержкой HDCP 2.3. Кроме того, карта оснащена коррозионно-стойкой крепежной скобой из нержавеющей стали 304.

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ASUS пока не объявила о ценах и доступности Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X, что указывает на скорый официальный выпуск. Этот запуск представляет собой значительное событие для энтузиастов и профессионалов в области ИИ, которые ищут производительные и компактные решения для своих вычислительных потребностей.

#новости
Источник: tomshardware.com
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