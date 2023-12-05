ASUS представила новую модель Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X, особенностью которой является система охлаждения типа "blower", предназначенная для использования в условиях ограниченного пространства, например, в серверных стойках

Недавно компания ASUS представила новинку в своей линейке графических карт - Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X. Эта инновационная модель выделяется дизайном с системой охлаждения типа "blower", которая идеально подходит для использования в условиях ограниченного воздушного потока, таких как серверные стойки и компактные системы. Запуск этого продукта актуален в свете растущего спроса на приложения искусственного интеллекта и глубокого обучения, где эффективные решения для охлаждения играют ключевую роль.

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Графическая карта Turbo GeForce RTX 4070 разработана с учетом долговечности и эффективности, оснащена вентилятором с двойным шарикоподшипником, что удваивает срок службы по сравнению с традиционными вентиляторами с рукавным подшипником. Карта также использует технологию Auto-Extreme от ASUS - это автоматизированный процесс производства, повышающий качество продукта.

По физическим размерам Turbo GeForce RTX 4070 обладает двухслотовым дизайном и имеет длину 269 мм, что делает ее более компактной по сравнению с другими высококлассными моделями ASUS. Такой размер позволяет устанавливать несколько графических карт на одну материнскую плату при условии достаточного количества слотов расширения и пространства.

С точки зрения производительности Turbo GeForce RTX 4070 соответствует референсным спецификациям Nvidia с максимальной частотой 2475 МГц. Хотя эта модель и не предлагает самую высокую частоту в серии RTX 4070, ее конструкция оптимизирована для узких пространств, таких как серверные стойки.

Для питания Turbo GeForce RTX 4070 использует стандартный 8-контактный PCIe разъем, расположенный сзади для удобства управления кабелями, особенно в серверных конфигурациях. Рекомендуемая мощность блока питания для одной карты составляет 650 Вт, при использовании нескольких карт потребуется более мощный блок питания.

Опции подключения включают четыре видеовыхода: один порт HDMI 2.1a и три выхода DisplayPort 1.4a с поддержкой HDCP 2.3. Кроме того, карта оснащена коррозионно-стойкой крепежной скобой из нержавеющей стали 304.

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ASUS пока не объявила о ценах и доступности Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X, что указывает на скорый официальный выпуск. Этот запуск представляет собой значительное событие для энтузиастов и профессионалов в области ИИ, которые ищут производительные и компактные решения для своих вычислительных потребностей.